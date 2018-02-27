Çanakkale'de, 16 ED 899 plakalı minibüsün sürücüsü Sarıçay kenarında ilerlerken önünde seyir halinde olan traktöre çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı.
ÇAYA DÜŞMEKTEN TEKNE SAYESİNDE KURTULDU
Bu sırada aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan teknenin kamera kısmının üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay’a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu.
Minibüs balıkçı teknesine çarptı VİDEO
İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olay yerine çağırılan kurtarıcı vasıtasıyla 16 ED 899 olduğu yerden çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.