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Minibüs balıkçı teknesine çarptı

Çanakkale’de bir minibüs Sarıçay rıhtımında bağlı bulunan tekneye çarparak çaya düşmekten son anda kurtuldu. .

İHA | 27.02.2018 - 11:57..
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Çanakkale'de, 16 ED 899 plakalı minibüsün sürücüsü Sarıçay kenarında ilerlerken önünde seyir halinde olan traktöre çarpmamak için aracının direksiyonunu sol tarafa doğru kırdı.

Minibüs balıkçı teknesine çarptı

ÇAYA DÜŞMEKTEN TEKNE SAYESİNDE KURTULDU

Bu sırada aracın sol tekerleği rıhtımda bağlı bulunan teknenin kamera kısmının üzerine çıktı. Çarpmanın etkisiyle balıkçı teknesinde hasar oluştu. Minibüs ise Sarıçay’a düşmekten tekne sayesinde kurtuldu.

Minibüs balıkçı teknesine çarptı VİDEO

Minibüs balıkçı teknesine çarptı

İlginç kazayı gören vatandaşlar oluşan manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Olay yerine çağırılan kurtarıcı vasıtasıyla 16 ED 899 olduğu yerden çıkartılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Minibüs balıkçı teknesine çarptı

Minibüs balıkçı teknesine çarptı

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