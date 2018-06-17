CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Sibel Yeşildal, bayramlaşma töreninde Ramazan Bayramı'nı Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiğini ifade etti.

CHP adayı: Ramazan Bayramı'nı Atatürk armağan etti

Manisa Selendi'de sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'i 60 kişilik ekip aramaya devam ediyor.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Astsubay Halisdemir tarafından vurulan darbeci general Semih Terzi'nin, darbe girişimini organize ettiği telefon mesajları ortaya çıktı.

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Minibüs çarpan Fethi Sekin'in babası hafif yaralandı

İzmir'de PKK'lı teröristlerin büyük bir eylem yapmasını engelleyip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'da yaşayan babasına minibüs çarptı. Baba Sekin'in durumu ise iyi.