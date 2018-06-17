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Minibüs çarpan Fethi Sekin'in babası hafif yaralandı

İzmir'de PKK'lı teröristlerin büyük bir eylem yapmasını engelleyip şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in Elazığ'da yaşayan babasına minibüs çarptı. Baba Sekin'in durumu ise iyi.

DHA | 17.06.2018 - 15:09..
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sekin

Bugün sabah saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan şehit polis memuru Fethi Sekin'in, babası Mehmet Zeki Sekin'e (66) çarptı.

BABA SEKİN YARALANDI

Kazada, Mehmet Zeki Sekin yaralandı. Sekin, olay yerine sevk edilen ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sekin'in kaburgasında kırıkların olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Mehmet Zeki Sekin'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Kaza sonrası kaçan sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.








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