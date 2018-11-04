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Minibüs iki bina arasına uçtu

Kocaeli Gölcük'te freni boşalan yolcu minibüsü iki bina arasındaki boşluğa uçtu. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

DHA | 04.11.2018 - 16:19..
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Gölcük merkez ile Şirinköy arasında sefer yapan Tayfun Işık yönetimindeki 41 E 9406 plakalı minibüs, Şehitler Caddesi'ne geldiğinde, iddiaya göre freni boşaldı. Kontrolden çıkan minibüs, iki bina arasındaki boşluğa uçtu.

12 YARALI

Kazada, araçta bulunan 1'i ağır, 12 kişi yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Necati Çelik Devlet Hastanesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Minibüs iki bina arasına uçtu

Minibüs iki bina arasına uçtu

Minibüs iki bina arasına uçtu

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