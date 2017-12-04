taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.215
USD
3,8729
EURO
4,5894
ALTIN
158,59
PETR
62,8400

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kahta ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İHA | 04.12.2017 - 20:15..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Adıyaman Kahta ilçesi Oduncular Sitesi civarında meydana gelen kazada Orhan Akıncı (26) yönetimindeki 34 ES 1040 plakalı motosiklet ile Mehmet Halil K. yönetimindeki 02 KS 393 plakalı minibüs çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Akıncı olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Şefik Seçilmiş ise yaralandı.

Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

1 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İlginizi Çekebilir
Şanlıurfa'da iki aile kavgası
Şanlıurfa'da damat ile kayınpederin arasında çıkan 'misafir' kavgasında 10 kişi yaralandı.
Arkadaşını 300 lira için öldürdü
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, 39 yaşındaki Cevdet Acar'ı bıçaklayarak öldüren Ali T. polisin operasyonu ile İstanbul'da yakalandı.
Tartışığı eski eşine önce pala sonra tabancayla saldırdı
Antalya'da bir kişi, eski eşiyle kavgaya dönen konuşmasının devamında karısına palayla saldırdı, ayaklarına ateş etti.
Hırsızlar kapkaç için motosiklet çaldılar
Antalya'da genç bir kadının telefonunu çalan motosikletliler gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılan sözlerine açıklık getirdi

Cumhurbaşkanı yanlış anlaşılan sözlerine açıklık getirdi

277
Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

Ahmet Hakan lafı gediğine oturttu

150
Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

157
Üniversiteli kızı minibüsten zorla indirip kaçırdılar

Üniversiteli kızı minibüsten zorla indirip kaçırdılar

164
Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

Hurda araçtan elektrikli otomobil ürettiler

323
Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

Hamza Hamzaoğlu'na 200 bin TL'lik tazminat davası

66
Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

119
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM