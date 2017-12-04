Minibüs ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman Kahta ilçesi Oduncular Sitesi civarında meydana gelen kazada Orhan Akıncı (26) yönetimindeki 34 ES 1040 plakalı motosiklet ile Mehmet Halil K. yönetimindeki 02 KS 393 plakalı minibüs çarpıştı.

MOTOSİKLETLİ OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada motosiklet sürücüsü Orhan Akıncı olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette bulunan Şefik Seçilmiş ise yaralandı.

1 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

Kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı daha sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.