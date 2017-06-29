Geride bırakığımız Ramazan Bayramı'nda bayramın anlamına, insanlığın gerekliliğine uymayan, empatiden yoksun bir olay yaşandı.

Ramazan Kurnaz yönetimindeki Show Gece Haber Hattı üzücü olayı yaşayan aileye ulaştı.

İzleyicileri ekrana kitleyen programa taşınan olayda ise şunlar yaşandı;

OTİZMLİ ÇOCUK MİNİBÜSTEN İNDİRİLDİ

Aydos'tan Sultanbeyli-Kartal minibüsüne binen bir aile, araç içerisinde otizmli çocuklarının takıntısı nedeniyle "baba, baba" diye sayıkladığını önce bu sesten rahatsız olan öndeki yolcunun sonra diğer yolcuların tepki gösterdiğini buna karşılık kendilerinin ise; "Siz çocuk olmadınız mı, ne yapalım ağzını bantlayalım mı" diye karşılık verdiklerini ifade ettiler.

Devamında şoför ve muavinin "Çocuğu sustursunlar" cümlesine muhattap kaldıklarını belirten aile minibüsten indiler.

Minibüs şoförü otizmli çocuğu araçtan indirdi VİDEO



Söz konusu olayın yaşandığı minibüsün plakası

"ENGELLİ OLMASI BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEZ"

Annenin ifadesine göre; minibüsten ilk olarak baba indi ve aracın plakasını çekti kendisi ise araçta kalarak şoföre; "Çocuğum engelli konuşamıyor, kimseye bir zararı yok." dediğinde ise hiçbir vicdana sığmayacak "Engelli olması bir şey değiştirmez." karşılığını aldığını söyledi.

ANNE AĞLADI DİĞER MİNİBÜSTEN İZİN İSTEDİ

Tüm bu yaşananların ardından uzun süre ağlayan anne, bir sonraki minibüse binmek için "Kızım engelli 'baba baba' diye bağırıyor." diyerek izin istediğini ifade etti.