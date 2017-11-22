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Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kazanın ardından kayıplara karıştı.

22.11.2017 - 10:00
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi, kazanın ardından kaçtı. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobilde bira şişeleri görüldü.

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

Kaza, dün gece, Darıca İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. O.Z. yönetimindeki 34 FU 050 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ömür Beytut'un kullandığı 41 P 3210 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDEN KAÇTILAR

Minibüs sürücüsü Ömür Beytut ile otomobilin arka koltuğunda oturan Şahmettin T. yaralandı. Kazanın ardından otomobil sürücüsü O.Z. ile yanındaki M.A. araçtan inerek olay yerinden kaçtı. Kaza yerine gelen 112 Acil ekibi, yaralanan Ömür Beytut ile Şahmettin T.'ye ilk müdahalede bulundu.

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

KAÇA 2 KİŞİ ARANIYOR

Darıca Farabi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazaya karışan otomobil kullanılamaz hale gelirken, içerisinde bir poşet dolusu bira şişesi olduğu görüldü. Polis, kazanın ardından kaçan 2 kişiyi arıyor.

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

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