Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ile arkadaşı kaçtı

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 164,2 lirayı gördü.

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ABD'de Game of Thrones davası

İranlı bir kişi, aralarında ünlü dizinin de bulunduğu bazı yapımların henüz yayınlanmamış bölümleri ve senaryolarını çalmakla suçlandı.