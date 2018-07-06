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Adıyaman'da minibüsle traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Minibüs ile traktörün çarpıştığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

DHA | 06.07.2018 - 01:41..
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Samsat-Kahta karayolunun 5. kilometresinde 43 yaşındaki Abidin Fidan'ın kullandığı yolcu minibüsü ile Hanefi Şimşek’in kullandığı traktör çarpıştı.

Adıyaman'da minibüsle traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı


YARALILARIN DURUMU AĞIR

Meydana gelen kazada sürücüler ile minibüsteki Vedat Fidan (26), traktörde bulunan Zeynep Şimşek (39), Mahmut Gazi Şimşek (14), Gülhilal Şimşek (18) ve Yeter Şimşek (35) yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık ve AFAD görevlisi sevk edildi. ekiplerin çalışmasıyla sıkıştıkları araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere götürüldü.

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan Abidin Fidan ve Zeynep Şimşek doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Ölen 2 kişinin cenazeleri otopsi için morga konulurken, tedavileri süren 5 yaralının ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Kazada nedeniyle kapanan karayolu, hurdaya dönen araçların çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Adıyaman'da minibüsle traktör çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı


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