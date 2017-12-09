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Minibüsün gizli bölmesinde 5 Suriyeli yakalandı

Edirne'den Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen minibüsün içinde yakalanan 5 kaçak, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA | 09.12.2017 - 13:25..
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Edirne'nin Pazarkule Sınır Kapısı'na, Yunanistan'a geçiş yapmak için gelen A.D. yönetimindeki minibüs, gümrük muhafaza ekiplerinin şüphesi üzerine Kapıkule Sınır Kapısı'nda ki x-ray taramasına sevk edilmek istendi. Sürücü A.D. bunun üzerine insan kaçırdığını itiraf etti.

Minibüsün gizli bölmesinde 5 Suriyeli yakalandı

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDI

Ekipler, minibüsün arka koltukları altındaki bölüme gizlenmiş halde 3'ü çocuk 5 Suriyeli kaçağı yakaladı.

Gözaltına alınan A.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçaklar ise, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Minibüsün gizli bölmesinde 5 Suriyeli yakalandı

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