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Minibüsün önünü kesip şoföre saldırdılar

Bakırköy'de yol kenarına park ettikleri araçlarına sürten minibüs şoförüne iki kişi sopalarla saldırdı. Darp raporu alan şoför, iki kişiden şikayetçi oldu.

DHA | 03.11.2018 - 17:05..
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34 M 4291 plakalı hatlı minibüsüyle seyir halinde olan Şemsettin Ö., yol kenarında park halindeki 34 LG 8303 plakalı otomobile yandan sürttü. Bunun üzerine Şemsettin Ö. ile park halindeki otomobilin sahipleri iki kişi arasında önce tartışma ardından kavga yaşandı.

Yolcuların araya girmesiyle kavga yatıştırılınca minibüs şoförü yoluna devam etti. Aynı güzergahtan yolcu ile tekrar dönen minibüs şoförünün önü aynı iki kişi tarafından kesildi. Ellerinde sopalar bulunan iki kişi, minibüsü durdurarak araca ve şoföre sopalarla saldırdı. Minibüsün içerisine de dalan şüpheliler, yolcuların arasında şoförü yumruklayarak dövdü.

Minibüsün önünü kesip şoföre saldırdılar VİDEO

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Bütün bu yaşananlar minibüsün kamerasına yansıdı. Minibüs şoförü kamera kayıtları ve hastaneden darp raporu da yanına alarak savcılığa şikayet başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kamera kayıtlarından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

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