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Minibüsün yayaya çarptığı an kamerada

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Halil Alıcı, minibüsün çarpmasıyla metrelerce sürüklenerek yaralandı.

DHA | 17.01.2018 - 15:39..
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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün saat 07.30 sıralarında, Önder Tezcan (34) yönetimindeki, plakası öğrenilemeyen minibüs, aniden yola çıkarak karşıya geçmek isteyen Halil Alıcı'ya çarptı. Minibüsün çarpmasıyla birlikte Alıcı, yaklaşık 10 metre yerde sürüklendi.

Minibüsün yayaya çarptığı an kamerada - VİDEO

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Çevredekiler kazayı görünce sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine caddeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Halil Alıcı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kaza sırasında, Alıcı'nın metrelerce yerde sürüklendiği görüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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