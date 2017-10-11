Minik Bedirhan süs havuzuna düşerek boğuldu

Çorum’un Alaca İlçesi'ne mevsimlik işçi olarak çalışmak için Şanlıurfa'dan gelen Korkut ailesinin çocukları Bedirhan Korkut, pancar tarlasında çalışan anne ve babasının yanından ayrılarak, 10 metre uzaklardaki süs havuzunun yanına gitti.

ÇOCUKLARINI SÜS HAVUZUNDA ÖLÜ OLARAK BULDULAR

Havuzun çevresinde oyun oynamaya başlayan Bedirhan Korkut, yaklaşık 50 santime derinliği bulunan havuza düştü. Çocuklarını uzun süre arayıp bulamayan aile Bedirhan’ı süs havuzunda cansız halde buldu. Polis soruşturma başlattı.