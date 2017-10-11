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Minik Bedirhan süs havuzuna düşerek boğuldu

Çorum'da mevsimlik işçi olarak çalışan ailenin 2 yaşındaki çocuğu Bedirhan 50 santimetre derinliğindeki havuz ölmüş olarak bulundu.

11.10.2017 - 14:35
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Çorum’un Alaca İlçesi'ne mevsimlik işçi olarak çalışmak için Şanlıurfa'dan gelen Korkut ailesinin çocukları Bedirhan Korkut, pancar tarlasında çalışan anne ve babasının yanından ayrılarak, 10 metre uzaklardaki süs havuzunun yanına gitti.

Minik Bedirhan süs havuzuna düşerek boğuldu

ÇOCUKLARINI SÜS HAVUZUNDA ÖLÜ OLARAK BULDULAR

Havuzun çevresinde oyun oynamaya başlayan Bedirhan Korkut, yaklaşık 50 santime derinliği bulunan havuza düştü. Çocuklarını uzun süre arayıp bulamayan aile Bedirhan’ı süs havuzunda cansız halde buldu. Polis soruşturma başlattı.

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