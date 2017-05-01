Minik Doruk Galatasaray kampını ziyaret etti

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de yaptığı Fenerbahçe derbisinde yediği son dakika golünün ardından Türk Telekom Arena'da gözyaşlarına boğulan minik taraftar Mecit Doruk Karbuz, sarı-kırmızılı futbolcularla bir araya geldi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yalova'da yaşayan 7 yaşındaki Doruk, yarın Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'da bulunan Galatasaray takımının kampını ziyaret etti.

Fernando Muslera, Wesley Sneijder, Selçuk İnan başta olmak üzere tüm futbolcularla tanışan Doruk, hatıra fotoğrafı çektirdiği sarı-kırmızılı oyunculara formasını da imzalattı.