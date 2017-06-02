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Minik eller 5 bin pet şişeden Dünya yaptı

Karaman'da ilkokul birinci sınıf öğrencileri, çevre kirliliğine dikkat çekmek için 5 bin şişeden Dünya haritası ortaya çıkardı.

02.06.2017 - 19:35
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Yavuz Sultan Selim İlkokulu birinci sınıf öğretmenleri Emine Keser ve Zeynep Oğuzcan, öğrencilere küçük yaşta çevre bilinci ve geri dönüşümün önemini anlatmak için bir proje hazırladı.

4 AY BOYUNCA PET ŞİŞE BİRİKTİRDİLER

Proje ile atık malzemelerden bir dünya tasarlamayı düşünen öğrenciler, 4 ay boyunca çevreden topladıkları pet şişeleri okula getirdi. Çocuklar bu atık malzemeleri, hazırladıkları modelin üzerine yapıştırarak bir Dünya haritası ortaya çıkardı.

Minik eller 5 bin pet şişeden Dünya yaptı

"BİR PET ŞİŞE DÜNYADA 400 YIL KALIYOR"

Öğretmen Zeynep Oğuzcan, AA muhabirine, yeryüzünde birçok canlının yaşadığını ve bu canlıların az veya çok tamamının bir atığı olduğunu söyledi.

Bazı atıkların doğada kolayca yok olabildiği gibi, bazılarının da yıllarca yok olmadan kaldığını ifade eden Oğuzcan, "İnsanların ürettiği atıklar maalesef doğaya, Dünya'mıza telafisi mümkün olmayan zararlar veriyor. Bir pet şişe doğada 400 yıl kalabiliyor. Bu atıklar geri dönüşüm olabilecekken dünyamıza zarar vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Minik eller 5 bin pet şişeden Dünya yaptı

Minik eller 5 bin pet şişeden Dünya yaptı

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