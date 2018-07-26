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Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor

Tokat'ta, çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken ortadan kaybolan 3 buçuk yaşındaki Evrim'in, gömülmüş olma ihtimaline karşı, yayla çevresindeki belirli noktalarda arama yapıldı.

DHA | 26.07.2018 - 13:06..
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Turhal ilçesinde yaşayan Dilek- Burhan Atış çiftinin 2 çocuğundan büyüğü olan Evrim Atış, 16 gün önce sabah saatlerinde, Yenisu köyü yaylasındaki çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılan babaannesi Sati Atış'ın peşinden gitti.

Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor

Evrim'in arkasından geldiğini gören Sati Atış, gelini Dilek'e seslenerek, torununun çadıra bırakılmasını istedi. Evrim'i çadıra götüren ve en son çadırın önünde kardeşi Sati Atış (1,5) ile oynarken gören anne Dilek Atış, ahıra girdi. Bir süre sonra dönen Sati Atış, torununun çadırda olmadığını fark etti.

Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor

16 GÜNDÜR ARANIYOR

Aile çevrede yaptığı aramada Evrim'e ulaşamadı. Evrim'i bulmak için aile komşulardan yardım isteyip, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine yaylaya jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Küçük Evrim, 16 gündür yapılan aramalara rağmen bulunamadı.

Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor

ANNE-BABASI ÇELİŞKİLİ İFADELER VERİNCE TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Evrim'in anne-babası Dilek-Burhan Atış çifti, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadelerinin alınmasının ardından Turhal Adliyesi'ne sevk edildi.

Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor

Savcılıkta ifadelerinin alınmasının 23 Temmuz'da mahkemeye sevk edilen anne Dilek Atış ve baba Burhan Atış çelişkili ifade verince tutuklandı. Çiftin tutukluluk kararına yapılan itiraz da reddedildi.

Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor

"DÜŞÜP ÖLDÜ,GÖMDÜM"

Tutuklanan baba Burhan Atış'ın Evrim için "Traktörden düşüp öldü, gömdüm." dedikten sonra, ifadesini değiştirmesi şüpheli bulundu. Bunun üzerine kayıp Evrim Atış'ın öldürülüp gömülme ihtimalini göz önünde bulunduran ekipler, arama yönteminde değişikliğe gitti. Buna göre, yayla ve köy çevresinde bulunan belirli noktaların ele alınacağı öğrenildi.

Özelikle köy ve yayla çevresinde kayalarla belirli ağaçların etrafı gibi, Evrim'in gömüldüyse yerinin belli olabileceği noktalar tespit edilecek.

Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor

JANDARMA HİÇBİR İZE RASTLAMADI

Bu arada Jandarma Arama Kurtarma timleri, çevredeki tarlalardaki saman yığınlarını da kontrol etti ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Zile Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili resmi siteden bir açıklama yaparak, soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor



Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor



Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor



Minik Evrim'in gömülmüş olma ihtimali değerlendiriliyor



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