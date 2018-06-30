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Minik Eylül toprağa verildi

Ankara Polatlı'da 7 gün önce kaybolan ve dün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

İHA | 30.06.2018 - 18:07..
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Minik Eylül toprağa verildi

Polatlı Uzunbeyli Mahallesi’nde 22 Haziran’da kaybolan Eylül Yağlıkara’nın bulunması için yapılan çalışmalar kapsamında elde edilen bulguları değerlendiren ekipler, küçük kızın cansız bedenini dün bir tarladaki elektrik direğinin altında gömülü halde buldu.

ANNE-BABASI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eylül’ün cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından Uzunbeyli Mahallesi’ndeki evine getirildi. Baba İbrahim ile anne Şerife Yağlıkara, gözyaşlarına boğulurken, acılı aileyi vatandaşlar teselli etti.

Minik Eylül toprağa verildi

Minik Eylül toprağa verildi

TOPRAĞA VERİLDİ

Helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Uzunbeyli Mahallesi Eski Camii’ne geçildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına minik Eylül’ün yakınları ve mahalle sakinlerinin yanısıra Ankara Valisi Ercan Topaca katıldı. Eylül’ün naaşı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Minik Eylül toprağa verildi

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