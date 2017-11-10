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Minik İpek'ten 'Atatürk' şiiri

4 yaşındaki İpek Tuna'nın 'Sen Varsın Her Şeyimizde Atatürk'üm' adlı şiiri okurken çekilen videosu, sosyal medyada ilgi gördü.

10.11.2017 - 17:25
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşayan anaokulu öğretmeni Gamze Tuna ile makine mühendisi Kerim Tuna'nın kızları İpek, M. Esat Tozkoparan'ın 'Sen varsın her şeyimizde Atatürk'üm şiirini okuyarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, 79'uncu ölüm yıl dönümünde andı.

İpek'in, evin duvarında asılı bulunan Atatürk motifli Türk bayrağı önünde şiir okurken çekilen videosu, ailesi tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Şiiri takılmadan, ezbere okuyan İpek'in videosu, kısa sürede birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı.

4 yaşındaki İpek'ten 'Atatürk' şiiri - VİDEO

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