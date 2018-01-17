Minik İrem Cumhurbaşkanını göremeyince ağladı

"Sayın Cumhurbaşkanımıza sporcu olarak çiçek verecektim" diyen İrem Ayşe İstek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunun gecikmesi üzerine hayallerine kavuşamadı. Yaşanan gecikme üzerine çiçek merasimi iptal edilince de öğrenciler evlerine gönderildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeyeceğini öğrenen minik İrem gözyaşlarını tutamadı. İrem'in gözyaşlarını videoya alan anne İstek'in paylaşımı gündeme oturdu.

İREM KORUMALARI SUÇLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı göremeyince korumaları suçlayan İrem, "Bir daha o spor salonuna da gitmicem" diyerek isyan etti.

Cumhurbaşkanını göremeyince ağlayan minik kız VİDEO