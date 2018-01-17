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Minik Irmak, Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Yozgat'ta AK Parti kongresinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşemediği için gözyaşlarına boğulan 4 yaşındaki Irmak'ın üzüntüsüne Cumhurbaşkanı kayıtsız kalmadı.

İHA | 17.01.2018 - 18:21..
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4 yaşındaki Irmak Ayşe İstek, pazar günü Yozgat'ta il kongresine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istedi. Çiçeğiyle kongre alanına giden minik Irmak, yaşanan gecikme sonrası Erdoğan'a ulaşamadı ve gözyaşlarına boğuldu.

CUMHURBAŞKANI, KÜLLİYE'YE DAVET ETTİ

Irmak Ayşe İstek ve ailesiyle telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kızı ve ailesini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne davet etti.

Telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Irmak Ayşe’nin heyecanı gözlerinden okundu. Ayşe Irmak’a Ankara’ya neden gelmediğini sordu ve “Yozgat’a geldim ama o gün çok kar vardı sen üşürsün diye baban seni eve götürmüş” dedi.

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Minik Irmak, Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pazartesi günü Irmak Ayşe ve ailesini Külliye’ye beklediğini ve heyecanlanmaya başladığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minik kız ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Irmak Ayşe’nin babası ile de görüştü.

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Minik Irmak, Cumhurbaşkanı'yla görüştü

Minik Irmak, Cumhurbaşkanı'yla görüştü

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