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Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

4 yaşındaki Irmak Kupal'ı katleden Himmet Aktürk, ağırlaştırılmüş müebbet ve 51 yıl hapis cezası aldı.

08.03.2017 - 13:12
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Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

4 yaşındaki Irmak Kupal'a tecavüz ettikten sonra boğarak öldüren Himmet Aktürk'ün cezası belli oldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 51 YIL HAPİS

Manisa'nın Alaşehir İlçesi'nde 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı tecavüz edip boğarak öldürüldükten sonra cesedini gömdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Himmet Aktürk, ağırlaştırılmış mübbet hapis ile 51 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

TELEVİZYONDA İTİRAF ETMİŞTİ

14 Ekim 2016 tarihinde, ortadan kaybolan 4 yaşındaki Irmak Kupal'ı arayan babası katıldığı televizyon programında Himmet Aktürk'ten şüphelendiğini söylemişti. Bunun üzerine aynı programa katılan Aktürk, programda suçunu itiraf etmişti.

Himmet Aktürk’ün gösterdiği bölgede 3 gün süren arama sonrası evine 2 kilometre uzaklıkta ilk olarak Irmak’ın ayakkabıları, ardından da bağ içerisinde cesedi bulunmuştu.

Irmak, kentte gözyaşları içinde toprağa verilirken Himmet Aktürk ise ’canavarca hisle öldürmek’ suçundan tutuklanmıştı.

Minik Irmak'ı öldüren katilin cezası belli oldu

IRMAK'IN BABASI CİNNET GETİRDİ

Yaşanan tüm bu olayların ardından ise minik Irmak'ın babası Bilal Kupal, geçtiğimiz günlerde Manisa'da Fatih Mahallesi’nde ikamet ettiği evde cinnet getirdi.

Eline aldığı bıçakla önce eşi Suriye Kupal’ı (27) ardından 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal’ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçakla kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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