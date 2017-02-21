Minik Irmak’ın babası eşini ve kızını öldürdü

Manisa'da Fatih Mahallesi’nde ikamet ettiği evde cinnet getiren Bilal Kupal, eline aldığı bıçakla önce eşi Suriye Kupal’ı (27) ardından 10 yaşındaki kızı Ayşe Kupal’ı bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra bıçakla kendisini de çeşitli yerlerinden bıçaklayarak intihar girişiminde bulunan Bilal Kupal, komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından yaralı olarak Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

4 yaşındaki Irmak Kupal, Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir hurdacı tarafından cinsel istismara maruz kaldıktan sonra boğularak öldürülmüştü.