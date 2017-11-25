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Minik Kağan'ın parkta öldü

Denizli'de 5 yaşındaki Kağan, ambalaj naylonla kaydıraktan kayarken, boğularak yaşamını yitirdi.

DHA | 25.11.2017 - 20:50..
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Olay, bugün saat 13.30 sıralarında, Oğuz Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallenin cami imamı Mücahit Öz, çocuk parkının yanından geçerken, kaydırakta Mert Kağan Çakır'ı sırt üstü hareketsiz yatarken gördü.

MİNİK KAĞAN KURTARILAMADI

Kaydırağın yanına giden Öz, boynunda ip haline getirilmiş naylon bağlı çocuğu çevirerek sağlık durumuna baktı. Öz, hareket etmeyen Kağan'ın boynundaki naylonu çıkartıp, otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak minik Kağan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Minik Kağan'ın parkta öldü

Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, jandarma ekipleri çocuk parkındaki kaydırakta inceleme yaptı. Jandarma, parkta ip haline getirilen ambalaj naylonu parçalarını da inceledi.

NASIL ÖLDÜ

Babası Mustafa Çakır'ın üzüm bağına gittiği, annesi Ayşe Çakır'ın evde olduğu sırada çocuk parkına tek başına gelen anaokulu öğrencisi Mert Kağan'ın, çocuk parkı içinde bulduğu parke taşlarının ambalajlarında kullanılan ve etrafta atık haldeki naylon parçalarını birleştirip, ip haline getirdiği ileri sürüldü. Ardından ipin bir ucunu kaydırağın korkuluk demirine, diğerini ise boynuna bağladığı değerlendirilen Minik Kağan'ın, kaydıraktan boynunda naylon iple kayarken dengesini kaybedip, düştüğü, bu sırada asılı kaldığı ve boğulup öldüğü öne sürüldü.

Minik Kağan'ın parkta öldü
Minik Kağan'ın parkta öldü

Minik Kağan'ın parkta öldü

Minik Kağan'ın parkta öldü

Minik Kağan'ın parkta öldü

Minik Kağan'ın parkta öldü

Minik Kağan'ın parkta öldü

Minik Kağan'ın parkta öldü

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