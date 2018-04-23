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Minik Kaymakam, babasını makamına çağırttı

23 Nisan nedeniyle Kargı Kaymakamı olan Ahmet Eren Erdoğan, ilk iş olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olan babasını makamına çağırdı.

İHA | 23.04.2018 - 22:32..
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Çorum’un Kargı ilçesinde Kaymakam Emre Çifci makamını Atatürk İlk Okulu 3-A sınıfı öğrencisi Ahmet Eren Erdoğan’a devretti.

Kaymakamlık makamına oturarak görevi kaymakam Emre Çifci’den devralan Ahmet Eren Erdoğan öncelikle tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramlarını kutladı.

MEMUR BABASINI MAKAMINA ÇAĞIRDI

Kaymakam Ahmet Eren Erdoğan’ın en ilginç talimatı ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan babasını çağırması oldu.

O sırada ilçe stadında 23 Nisan törenlerini izlemek için bekleyen baba Yılmaz Erdoğan’ın makamına gelmesi talimatını veren Kaymakam Ahmet Eren Yıldırım’ın talimatı üzerine, kaymakamlık sekreteri Yılmaz Erdoğan’ı arayarak, ‘’Kaymakam Bey sizinle görüşmek istiyor makama gelin’’ dedi. Durumdan habersiz olan baba Yılmaz Erdoğan aracına binerek kaymakamlık makamına geldi. Kapıyı çalarak içeri giren Yılmaz Erdoğan makamda oğlu Ahmet Eren Erdoğan’ın oturduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Minik Kaymakam, babasını makamına çağırttı

Babasına Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vermesini isteyen kaymakam Ahmet Eren Erdoğan, çalışmalarda aksaklık olmaması konusunda da babasını uyardı. Kaymakamlık yaptığı süre içerisinde her konuya hakim olması ve aktif yapısıyla dikkat çeken Ahmet Eren Yıldırım bir günlüğüne de olsa kaymakam olmanın sevincini yaşadı.

Minik Kaymakam, babasını makamına çağırttı



Minik Kaymakam, babasını makamına çağırttı

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