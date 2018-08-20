Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in geride bıraktığı 16 aylık kızı Lara ile eşi Gülcan Demiryürek şehidi hiç unutmuyor.

Her Cuma geldikleri şehitliğe Kurban Bayramı öncesi de gelen aile bayramları hüzünlü geçiriyor. Babasının doğum gününü de mezar başında kutlayan Lara Demiryürek ona kağıttan yaptığı kalpler içinde ne kadar çok sevdiğini anlatmıştı.

Minik Lara şehit babasına bayram şekeri götürdü

DAKİKALARCA MEZARINI SEVDİ

Lara Demiryürek’in bu kez de babasının mezarına gelerek kabrindeki fotoğrafını eliyle dakikalarca sevmesi yürekleri dağladı. Lara Demiryürek daha sonrada babasına getirdiği bayram şekerini mezar taşına bıraktı.

"SÜREKLİ 'BABAM NERDE' DİYE SORUYOR"

Anne Gülcan Demiryürek sürekli mezara geldiklerini onu hiç unutmadıklarını belirterek, "Yapacak bir şey yok kelimeler anlamsız kalıyor. Kızım bize sürekli ’babam nerede’ diye soruyor biz bu soruya cevap veremiyoruz. Susup kalıyoruz." diye duygusal anlar yaşadı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ta şehit eşi ve kızına mezarı ziyaret ederek karanfil verdi.