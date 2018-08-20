taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0992
Euro
6.9551
Altın
1186.44
Borsa
90185.99

Minik Lara şehit babasına bayram şekeri götürdü

Babası şehit olduğunda 16 aylık olan 4 yaşındaki Lara Demiryürek'in Kurban Bayramı öncesi babasının kabrine yaptığı ziyaret yürekleri dağladı.

İHA | 20.08.2018 - 13:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Minik Lara şehit babasına bayram şekeri götürdü

Nusaybin ilçesinde 12 Nisan 2016 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in geride bıraktığı 16 aylık kızı Lara ile eşi Gülcan Demiryürek şehidi hiç unutmuyor.

Her Cuma geldikleri şehitliğe Kurban Bayramı öncesi de gelen aile bayramları hüzünlü geçiriyor. Babasının doğum gününü de mezar başında kutlayan Lara Demiryürek ona kağıttan yaptığı kalpler içinde ne kadar çok sevdiğini anlatmıştı.

Minik Lara şehit babasına bayram şekeri götürdü

Minik Lara şehit babasına bayram şekeri götürdü

DAKİKALARCA MEZARINI SEVDİ

Lara Demiryürek’in bu kez de babasının mezarına gelerek kabrindeki fotoğrafını eliyle dakikalarca sevmesi yürekleri dağladı. Lara Demiryürek daha sonrada babasına getirdiği bayram şekerini mezar taşına bıraktı.

Minik Lara şehit babasına bayram şekeri götürdü

"SÜREKLİ 'BABAM NERDE' DİYE SORUYOR"

Anne Gülcan Demiryürek sürekli mezara geldiklerini onu hiç unutmadıklarını belirterek, "Yapacak bir şey yok kelimeler anlamsız kalıyor. Kızım bize sürekli ’babam nerede’ diye soruyor biz bu soruya cevap veremiyoruz. Susup kalıyoruz." diye duygusal anlar yaşadı.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş’ta şehit eşi ve kızına mezarı ziyaret ederek karanfil verdi.

Minik Lara şehit babasına bayram şekeri götürdü

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

Türkiye ve Katar merkez bankaları arasında para takası

162
Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

Bodrum'da fırsatçılar çayı bile 18 liradan satıyor

264
Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

Türk karikatüristin köprü çizimi İtalya'yı birleştirdi

28
Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

Trump Afganistan'daki savaşa Blackwater'ı gönderecek

52
Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

Ömer Çelik: Ankara'daki saldırı provakasyondur

72
ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

ABD'de bir hastanenin 16 hemşiresi hamile

47
G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

G.Saray taraftarı takımını yalnız bırakmadı

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM