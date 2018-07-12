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Minik Leyla'nın kıyafetleri de ortaya çıktı

Ağrı'da bayramın birinci günü kaybolan ve 18 gün sonra dere kenarında cansız bedenine ulaşılan Leyla Aydemir'in kıyafetlerinin de bulunmasıyla, aile bir kez daha hüzne boğuldu.

DHA | 12.07.2018 - 14:44..
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Ağrı kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çifti, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 25 hane, 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi.

Minik Leyla'nın kıyafetleri de ortaya çıktı

18 GÜN BOYUNCA DİDİK DİDİK ARANDI

​Aydemir çifti içeri girerken, 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan 4 yaşındaki Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı.

Çevreyi dolaşan, yakınlarının evlerine bakan aile, tüm çabalara karşın Leyla'ya ulaşamayınca jandarmaya haber verildi. Bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy ve çevresi didik didik arandı, ancak küçük kıza ulaşılamadı.

Minik Leyla'nın kıyafetleri de ortaya çıktı

15 Haziran'dan itibaren jandarma, AFAD, güvenlik korucuları, UMKE, STK'lar ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 2 bin kişi, eğitimli köpekler ve drone eşliğinde aradığı Leyla Aydemir'in, 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

Tarlaya ot biçmeye giden bir vatandaş tarafından köye 3 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bulunan Leyla'nın cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Minik Leyla'nın kıyafetleri de ortaya çıktı

KIYAFETLERİ ​200 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

Leyla'ya ait elbiseler ise dün akşam saatlerinde ot biçmek için tarlaya giden bir başka vatandaş tarafından, küçük kızın cesedinin bulunduğu yere 200 metre uzaklıkta bulundu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede araştırma yaparak katile ulaşmak için ipucu aradı. Leyla'nın son giydiği ayakkabısı, kıyafeti ve çorapları poşete konularak inceleme yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Leyla'nın kıyafetlerinin bulunması aileyi bir kez daha yıktı.

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