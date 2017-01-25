Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

Kocaeli Çayırova Belediyesi Türkan Göktürk Bilgievi öğrencileri ile Bursa'dan farklı okullarda okuyan öğrenciler, düzenlendikleri etkinlikler kapsamında Mehmetçik için mektup ve şiirler yazdı.

ASKERLERİ DUYGULANDIRAN MEKTUP

Dondurucu soğuğa rağmen terör mücadeleyi etkin bir şekilde yürüten Mehmetçik, üzerinde asker ve Türk bayrağı resmi bulunan mektupları okuyunca duygulandı.

ÖĞRENCİLER UNUTMASINLAR Kİ..

48. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Nizamettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun dört bir yanından gönderilen mektup ve hediyelerin askerler için moral kaynağı olduğunu söyledi.

Nizamettin Doğan, "Öncelikle bizi düşünerek duygu dolu sözleri kaleme alan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu öğrencilerimiz unutmasınlar ki biz de canımız pahasına ülkemizi korumak için mücadele ediyoruz. Bizlere, bu çok kıymetli hediyeleri gönderen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, onları yetiştiren anne, baba ve değerli öğretmenlerine, hududun sıfır noktasından en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."





VATANI KORUMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ

Mektupları okuyan askerler de öğrencilere teşekkür ederek "Biz burada sevdiklerimizden uzakta askerlik görevimizi icra ediyoruz, fakat vatanımızı korumanın mutluluğu içerisindeyiz. Şunu iyi bilin ki vatan ve millet için her türlü fedakarlığa hazırız." ifadelerini kullandı.