taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.428
USD
3,8143
EURO
4,1027
ALTIN
147,67
PETR
55,2000

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

Kocaeli ve Bursa'daki ilkokul ve anasınıfı öğrencileri Şırnak'ta nöbet tutan askelere mektup gönderdi.

25.01.2017 - 12:41
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kocaeli Çayırova Belediyesi Türkan Göktürk Bilgievi öğrencileri ile Bursa'dan farklı okullarda okuyan öğrenciler, düzenlendikleri etkinlikler kapsamında Mehmetçik için mektup ve şiirler yazdı.

ASKERLERİ DUYGULANDIRAN MEKTUP

Dondurucu soğuğa rağmen terör mücadeleyi etkin bir şekilde yürüten Mehmetçik, üzerinde asker ve Türk bayrağı resmi bulunan mektupları okuyunca duygulandı.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

ÖĞRENCİLER UNUTMASINLAR Kİ..

48. Hudut Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Kurmay Albay Nizamettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurdun dört bir yanından gönderilen mektup ve hediyelerin askerler için moral kaynağı olduğunu söyledi.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

Nizamettin Doğan, "Öncelikle bizi düşünerek duygu dolu sözleri kaleme alan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Bu öğrencilerimiz unutmasınlar ki biz de canımız pahasına ülkemizi korumak için mücadele ediyoruz. Bizlere, bu çok kıymetli hediyeleri gönderen bütün arkadaşlarımıza, kardeşlerimize, onları yetiştiren anne, baba ve değerli öğretmenlerine, hududun sıfır noktasından en derin sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz."

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

VATANI KORUMANIN MUTLULUĞU İÇERİSİNDEYİZ

Mektupları okuyan askerler de öğrencilere teşekkür ederek "Biz burada sevdiklerimizden uzakta askerlik görevimizi icra ediyoruz, fakat vatanımızı korumanın mutluluğu içerisindeyiz. Şunu iyi bilin ki vatan ve millet için her türlü fedakarlığa hazırız." ifadelerini kullandı.

Minik öğrencilerden Mehmetçik'e mektup

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ünlülerden referandumda evet kampanyası

Ünlülerden referandumda evet kampanyası

764
Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

Trump'tan göçmenlere vize sınırlaması

47
Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

Meltem Cumbul referandumda vereceği oyu açıkladı

454
CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

CHP'li vekil Cem Yılmaz'ın Atatürk paylaşımını beğendi

299
Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

Martin Schulz SPD'nin başbakan adayı oldu

47
TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

TSK, Kuzey Irak'a girecek iddiası

84
DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

DEAŞ emiri terörist yakalanarak Türkiye'ye getirildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM