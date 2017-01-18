Minik öğrencilerden Mehmetçik'e ziyaret

Hakkari'deki okullarda eğitim gören 40 öğrenci, "Toplum Devlet Kaynaşması" projesi kapsamında Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında misafir edildi.

MEHMETÇİK, MİNİK ÖĞRENCİLERİ MİSAFİR ETTİ

Burada ilk kez yakından görme fırsatı buldukları askeri helikoptere binen öğrenciler daha sonra asker ağabeylerinin yardımıyla kızakla kaydı. Askerler, öğrencilere insansız hava araçları, komando silah ve teçhizatlarını tanıttı ve helikopter gösterisi yaptı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, öğrencilere hitaben yaptığı konuşmada, helikopter, uçak ve araçları ileride öğrencilerin kullanacağını belirterek şöyle devam etti:

''SİZLERE EMANET EDECEĞİZ MEMLEKETİ''

"Sizlere emanet edeceğiz bu araçları, devleti, milleti, memleketi. Onun için sizlerin iyi yetişmesi gerekiyor. Vatan, millet, bayrak sevgisini her şeyin önünde tutan, annesine, babasına, büyüklerine saygılı olan ve küçüklerini seven birey olmalısınız. Hakkari’de, ilçelerinde, köylerinde yaşayan herkesin huzuru için askerlerimiz çok zor şartlarda çadırlarda, yerine göre mevzi kazarak oralarda yaşıyorlar, nöbet tutuyorlar.





''MİLLET İÇİN HİZMET SADECE ASKER OLMAKLA DA OLMAZ''

Bu, vatan sevgisi millet sevgisi için yapılıyor. Tabii vatan, millet için hizmet sadece asker olmakla da olmaz. İnşallah içinizden hakim, doktor, öğretmen, mühendis, pilot ve vali olanlar çıkacak ve vatanına milletine hizmet edecek."





''ASKER ABİLERİNİZ İÇİN SURELER OKUYUN''

Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ise geleceğin teminatı olan öğrencileri misafir etmekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için hizmet ettiklerini aktaran Tuğgeneral Tayanç, "Gördüğünüz bu askerler, çok daha zor şartlarda dağlarda nöbet tutarak vatanın bölünmez bütünlüğü için görev yapıyor. Eğer biliyorsanız asker ağabeyleriniz için sureler okuyun, dualar edin." diye konuştu.