Minikler kütüphaneyle tanıştı

Talat Tömekçe Ortaokulu ve Mehmet Zümra Kuş Anasınıfı öğrencileri Sakarya Büyükşehir Belediyesi Faik Baysal Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLERE KİTAP HEDİYE EDİLDİ

Kütüphane yetkililerinden kitaplar ve kütüphanecilik hizmetleriyle ilgili bilgi alan öğrenciler, okuma saati yaparak güzel vakit geçirmenin keyfine vardı. Etkinliklerde Faik Baysal Kütüphanesi tarafından öğrencilere ve öğretmenlere kitap hediye edildi.





"OKUMA ALIŞKANLIĞI KÜÇÜKKEN BAŞLAMALI"

Faik Baysal Kütüphanesi Sorumlusu Çetin Şahin, "Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisi çocuklara küçük yaştan itibaren kazandırılmalı. Bu nedenle kütüphane ziyaretlerini çok önemsiyoruz. Bu konuda eğitimciler de üzerlerine düşen görevi yerine getiriyor.

Kütüphanemizde öğrencileri ağırlayıp, kitapla tanışmalarına, okuma alışkanlığı ve sevgisi edinmelerine katkı sunmak bizleri memnun ediyor. Kütüphane ziyaretlerinde öğrencilerin okuma alışkanlığını desteklemek adına kitap hediye ediyoruz" dedi.



