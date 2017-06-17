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Minneapolis Fed Başkanı Kashkari'den faiz eleştirisi

Minneapolis Şubesi Başkanı Neel Kashkari, yazdığı makalede bankanın bu ay faiz artırmasının hata olduğunu belirtti.

17.06.2017 - 02:46
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Kashkari, makalesinde, Fed'in bu hafta gerçekleşen Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz artırım kararına neden karşı çıktığını açıkladı.

"Neden yeniden muhalefet ettim" başlıklı makalesinde, ekonominin son dönemde tam istihdama yaklaşmasına karşın enflasyonun gerilediğini vurgulayan Kashkari, "Çekirdek enflasyondaki düşüşün geçici olup olmadığını henüz bilmiyoruz. Özetle, ekonomi karışık sinyaller gönderiyor, sıkı bir iş gücü piyasası ve zayıflayan enflasyon." ifadelerini kullandı.

Kashkari, faiz kararında ekonomik teori ile veriler arasında kaldığına işaret ederek, verilerin sıkı iş gücü piyasasının ücretlerin artması suretiyle enflasyonu yukarı taşıyacağı tezini desteklemediğini kaydetti. Bu nedenle, faiz kararına risk yönetimi yaklaşımıyla bakmayı tercih ettiğini belirten Kashkari, "Bu hafta faiz oranını yükseltmemeliydik. Faiz artırmak yerine enflasyon hedefimize ulaşacağımızı garantilemek için son dönemdeki düşüşün geçici olup olmadığını görmek için beklemede kalmalıydık." yorumunda bulundu.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), 13-14 Haziran toplantısında politika faizini yüzde 0,75-1,00 aralığından yüzde 1,00-1,25 aralığına çıkarma kararını 1'e karşı 8 oyla almıştı.

FOMC'de bu sene ilk kez oy kullanan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, son iki faiz artışına karşı muhalif tarafta tek başına yer aldı. Fed, bu seneki ilk faiz artışını mart ayında yapmıştı.

Fed yetkililerinin çoğu politika faizini bu yıl bitmeden bir kez daha artırarak, 2017’yi toplamda 3 faiz artışıyla kapatmayı öngörüyor.

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