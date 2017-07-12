Minneapolis Fed Başkanı yine diğer yetkililerle çelişti

Minneapolis kentinde katıldığı bir etkinlikte konuşan Kashkari, diğer Fed yetkilileriyle çelişen açıklamalarda bulundu.

Kashkari, ülkedeki işsizlik oranının son birkaç yılda büyük düşüş kaydederek yüzde 4,4'e gerilediğini ancak bunun ücretlere yansımadığını vurguladı.

Bu durumun şu an ekonomistler için yanıtlanması en zor sorulardan birini oluşturduğunu aktaran Kashkari, "Normalde işsizlik oranı düşmeye başladığında firmaların çalışanlar için rekabet etmesi ve bunun ücretleri ve enflasyonu yukarı itmesi gerekir ancak şu an bu ilişki bozulmuşa benziyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ülke ekonomisinin karışık sinyaller gönderdiğine işaret eden Kashkari, diğer Fed yetkililerinin ekonominin aşırı ısınma riskine karşı faiz artırılmasına yönelik görüşlerine katılmadığını ortaya koydu.

Kashkari, konuşmasını "ABD ekonomisinin ücret artışı bu kadar düşükken aşırı ısınma riskiyle karşı karşıya gelebileceğine inanmakta zorlanıyorum" ifadesiyle tamamladı.

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in haziran ortasında düzenlenen son toplantısında faiz artırılmasına enflasyonun çok düşük olması nedeniyle karşı çıkmıştı.

Fed, Kashkari'nin muhalefetine karşın faiz oranını oy çokluğuyla yüzde 1,00-1,25 aralığına yükseltme kararı almıştı. Bankanın bir sonraki toplantısı 25-26 Temmuz tarihlerinde başkent Washington'da gerçekleştirilecek.