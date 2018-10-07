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Minnesota’da sarhoş kuşlar bir kasabayı ayağa kaldırdı

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Gilbert kasabası sakinlerinin aşırı olgunlaşmış meyveleri yiyerek sarhoşmuş gibi davranan kuşların tuhaf davranışlarından şikâyet ettiği öğrenildi.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 14:58..
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Minnesota’nın Gilbert kasabasında sıra dışı davranışlar sergileyen kuşların yer aldığı vakalar artış gösterdi. Haberde, kuşların binaların pencerelerine çarptıkları, arabaların üzerine geldikleri ve tuhaf davranışlar sergiledikleri belirtildi.

SARHOŞ KUŞLARIN İSTİLASI

Yerli halktan çok sayıda şikayet alan yerel polis şefi Ty Techar, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Radyoya konuşan Techar, “Bölgemizde yetişen bazı meyve türleri, erken gelen donlardan dolayı normalden daha erken fermente olmaya başladı ve bu durum, fermantasyon sürecini hızlandırdı. Bu meyveleri yiyen bazı kuşların sarhoş gibi davrandığı anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca kuşların hareketlerin iyi koordine edemedikleri ve hatta bazen belli bir yönde ilerlemekten aciz oldukları kaydedildi.

SARHOŞLUĞUN SEBEBİ ALKOLLÜ MEYVELER

Oregon Eyalet Üniversitesi'nden yapılan açıklamada ekim ayı boyunca fermantasyona uğramış meyveleri yiyen kuşların sarhoş gibi davranabilecekleri belirtildi.

Techar ise ‘sarhoş’ kuşlar ile ilgili durumun bu yıl normalinden daha ciddi olduğunu, birçok göçmen kuşun hala güneye gitmediğini ve bu nedenle bölgedeki kuş sayısının geçen yıllara göre daha fazla olduğunu ifade etti.

Açıklamada acil servisleri çağırmak için bir neden olmadığı, kuşların kısa bir süre sonra ayılacakları vurgulandı.


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