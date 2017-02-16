MİNT, kentsel dönüşüme yeni bir soluk getiriyor

Kentsel dönüşümle sadece binaların dönüşümünü değil, sokakların ve mahallelerin de dönüşümünü yapacak olan MİNT, gayrimenkul sektöründe hayata geçireceği projelerle yeni bir kategori yaratacak.

Öncelikli olarak Şişli, Beyoğlu ve Kağıthane ilçesinin önemli bir kısmını içine alan Büyükdere Caddesi ile Haliç-Cendere arasında kalan metro veya metrobüs gibi toplu taşıma akslarına yakın bölgelerde proje geliştirmeyi hedefleyen MİNT, yenilenebilir enerji sistemleri ve yapacağı sosyal sorumluluk projeleriyle kentsel dönüşüm alanına yeni bir soluk getirecek.

"HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ YARATMAK"

Kentsel dönüşüm süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan MİNT Yönetim Kurulu Başkanı Sefer Altıoğlu, “2030 yılına kadar İstanbul’da büyük bir deprem bekleniyor ve bakanlığın açıklamalarına göre yıllık 250 bin konutu yenilememiz gerekiyor. Ancak kentsel dönüşümde bilinen sorunlar dolayısıyla bu süreç çok ağır ilerliyor.” dedi.

MİNT olarak hedefledikleri bölgelerde yılda ortalama 750 civarında konut üretimi yapacaklarını belirten Altıoğlu, önümüzdeki 15 yıl içerisinde 11 bin konutu dönüştürerek 2 milyar dolarlık bir iş hacmi oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Bu rakamın, faaliyet gösterdikleri bölgelerdeki dönüşüme girmesi gereken konut sayısının tahmini olarak yüzde 10’una tekabül ettiğini belirten Altıoğlu, MİNT’in dönüşüm yapacağı ilçelerin ise ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını sözlerine ekledi.

MİNT olarak dönüşüm süreci ile ilgili sürdürülebilir ilkeler koyarak sektöre yeni bir soluk getirmek için girdiklerini söyleyen Altıoğlu, dönüşümün sadece eski bir binayı yıkıp yerine yenisi yapmak anlamına gelmediğini, kentsel dönüşümün sosyolojik bir olay olduğunu belirtti. Bir dönüşüme başlamadan önce o bölgenin değerlerini çok iyi bilmek gerektiğine dikkat çeken Altıoğlu, dönüşüm süreci için girdikleri sokaklarda veya mahallelerde sadece binaları değil, yapacakları sosyal sorumluluk projeleri ile semtin çehresini de değiştireceklerini söyledi.

"BU LOKASYONLARI PARİS'İN CADDELERİNE ÇEVİRMEK İSTİYORUZ"

Kentsel dönüşüm için girdikleri sokaklarda ya da mahallelerde sadece konut yapan bir şirket olarak anılmak istemediklerini söyleyen Altıoğlu, inşaat yaptıkları mahalledeki yaşlı bir teyzenin hayırlı bir evladı, kimsesiz bir çocuğun amcası olmak istediklerini belirterek, “MİNT iyi ki bizim mahalleye gelmiş dedirtmek istiyoruz. Bunu başarabilmek içinde sosyal sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz. Girdiğimiz sokaktaki dış cephesi kötü bir binanın iyileşmesi için katkıda bulunmak istiyoruz. Belediyelerle birlikte hareket edip sanata, eğitime, spora destek çıkmayı görev biliyoruz. Mahalle yaşantısının ruhsuz soğuk siteler içinde değil gerçek mahallelerde hayat bulması için çalışacağız” dedi.

Bunun yanında çarpık yapılaşmanın getirdiği görüntü kirliliği ve şehir yaşantısını etkileyen boyutunun sadece güvenli binalar inşa etmekle aşılamayacağının altını çizerek sokakları ve caddeleri de güzelleştirecek bir dönüşüm yapacaklarını belirtti.

Avrupa’daki birçok metropolün şehir merkezindeki cadde ve sokakların ışıl ışıl, ferah ve estetik olduğunu, İstanbul’un en kıymetli, en merkezi lokasyonlarında dönüşüm yaparak İstanbul’u İstanbul yapan bu bölgeleri güvenli, estetik konutlarla ve güzel sokaklarla yeniden inşa edeceklerini söyleyerek “Kağıthane, Çağlayan, Beyoğlu, Şişli caddeleri neden Paris caddeleri gibi olmasın? Yani dönüşümü sadece konut bazında değil sokak ve cadde bazında yapmak önemli ancak bu şekilde ilerlersek tam anlamıyla kentsel dönüşümü gerçekleştirmiş şehri tazelemiş oluruz” dedi.

İnşaat yaptıkları bölgelerdeki sokak lambalarından, kamu binalarına kadar çevrenin güzelleşmesi için her şeyi yapmaya hazır olduklarını da dile getirdi.

"KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIYORUZ"

En önem verdikleri konulardan birinin de yenilenebilir enerji konusu olduğuna vurgu yapan ve bu yüzden ilk olarak MİNT Kağıthane projesinde uyguladıkları yenilenebilir enerji sistemlerini tüm projelerinde uygulayacaklarını söyleyen Altıoğlu, Türkiye ekonomisindeki cari açığın enerji alanındaki dışa bağımlılıktan kaynaklandığına dikkat çekerek, “MİNT olarak kentsel dönüşüm projelerimizde mümkün olan maksimum seviyede yenilenebilir enerji sistemlerini kullanıp cari açığın azaltılmasına katkıda bulunmak istiyoruz. Türkiye'nin ortalama yıllık güneşlenme süresi 2 bin 640 saat iken biz bu enerjiyi neden projelerimizde kullanmayalım? Belki ufak bir dokunuş olarak algılanabilir ancak bu kentsel dönüşüm yapan tüm inşaat şirketlerinin üzerinde önemle durması gereken bir konu. Bu konuda biz de örnek olmak istiyoruz. Ülkesini ve doğayı düşünen herkesin bu konuya önem vermesi gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu konuyla ilgili birçok bilimsel araştırmayı ve teknolojiyi takip ediyor, destekliyoruz. Bu söylediklerim yaptığımız ve yapmayı planladığımız şeylerden sadece birkaçı. Bunun gibi birçok şey yapacağız ve ilerleyen zamanda sizlerle paylaşıyor olacağız” dedi.

"YENİ NESİL ŞEHİR APARTMANLARIMIZLA BU YIL 550 MİLYONLUK DEĞER KATACAĞIZ"

Geçen yıl güneş enerjisinden faydalanarak yaptıkları ilk proje olan MİNT Kağıthane’de yoğun bir talep gördüklerini söyleyen Altıoğlu, 2 ay gibi kısa bir sürede satışını, bir yıl gibi kısa bir sürede ise inşaatını tamamladıklarını ifade etti. 20 ila 35 yaş arası oturumcu kitlenin şehri yaşamak için şehir merkezindeki gideri az optimum metrekareli evleri tercih ettiğini söyleyen Altıoğlu, “Bunları dikkate alarak düşük aidatlı konutlar üretiyor ve fiyatlandırma yapıyoruz” diye konuştu.

Bu yıl içerisinde “Yeni Nesil Şehir Apartmanları” konseptiyle hayata geçirecekleri MİNT Çağlayan, MİNT Şişli ve MİNT E-5 olmak üzere 3 projenin ruhsatının hazır olduğunu belirterek “Yine bu yıl içinde ruhsat aşamasında olan ve anlaşmalarını yaptığımız 4 projemizle birlikte toplam 7 projemizin yatırım değeri 550 milyon lirayı bulacak” dedi.

LANSMANA ÖZEL YÜZDE 15'LİK İNDİRİM

Bu yılki ilk projeleri MİNT Çağlayan projesinin inşaatına başladıklarını ve projenin 14 katlı tek bir blok halinde 1+0, 1+1, 2+1 olmak üzere 35 ile 111 metrekare arasında toplam 140 daireden oluşacağını belirtti. Projenin Çağlayan’ın merkezinde yer aldığına, hastanelere, metro durağına ve adliyeye iki dakikalık yürüme mesafesinde olduğuna dikkat çeken Altıoğlu, projedeki metrekare satış birim fiyatlarının 6 bin 750 liradan başladığını söyledi.

Lansmana özel peşin alımlarda yüzde 15 indirim avantajı sağladıklarını, projeyi 2018 yılının Eylül ayında teslim etmeyi planladıklarını da sözlerine ekledi.

"18 AY KİRA GARANTİSİ VERİYORUZ"

Projelerini hayata geçirirken ağırlıklı olarak özkaynaklarını kullanmanın kısa sürede teslim avantajı yarattığına dikkat çeken Altıoğlu, MİNT Kağıthane projesinde bunu deneyimlediklerini belirtti. Ayrıca yapacakları tüm projelerde müşterilerine kira garantisi vereceklerinin altını çizerek “Dairelerimizi teslim ettikten sonra daire fiyatlarının binde 5’i oranında kira getirisini 18 ay boyunca garanti ediyoruz” dedi.

"MİNTLİLER İÇİN HAYATI KOLAYLAŞTIRAN YAKLAŞIMLAR SUNUYORUZ"

MİNTLİLER için her konuda hayatı kolaylaştıran yaklaşımlar sunduklarına dikkat çeken Altıoğlu, daire sahiplerinin ihtiyacı olduğunda otoparktaki çevre dostu elektrikli arabaları ve Vespa motorları kullanabileceğini söyledi.

Ayrıca MİNTLİLER için misafirlerini ağırlayacak özel misafir odaları oluşturduklarını belirten Altıoğlu, projelerinde çamaşırhane, sinema odası ve pilates stüdyosunun da içinde yer aldığı spor salonu gibi donatılar sunduklarını belirterek sözlerini tamamladı.