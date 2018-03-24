Miras sorgulama sayısı 2 milyon oldu

Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

1 Neşeli kahramanlar Tavşancan ile Faresu çizgi film oluyor Hep Kitap etiket ile raflarda bulunan Axel Scheffler imzalı resimli kitap dizisi “Tavşancan ile Faresu”, çizgi film oluyor.

2 Afrin'den kaçan ABD'li terörist ağlıyor Afrin operasyonundan önce Türkiye'yi tehdit eden yabancı teröristlerin çoğu öldürülürken, kalanlar da YPG'li teröristlerle birlikte kaçıyor.

3 ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri Lewis Hine'ın arşivindeki 24 fotoğraf New York'ta açık artırmayla satılıyor. Fotoğraflar, New Yorklu fotoğrafçı Isador Sy Seidman'ın koleksiyonunun parçasıydı.

4 ABD'de hayatları değiştiren fotoğraf kareleri Lewis Hine'ın arşivindeki 24 fotoğraf New York'ta açık artırmayla satılıyor. Fotoğraflar, New Yorklu fotoğrafçı Isador Sy Seidman'ın koleksiyonunun parçasıydı.

5 Fransa'da rehineleri kurtarmak isteyen polis öldü Fransa'da dün yaşanan rehine krizini sonlandırmak isteyen bir Fransız polis, rehinelerin olduğu yere girmiş ve yaralanmıştı. Fransız polisin bugün yaşamını yitirdiği belirtildi.

6 Orgeneral Akar: Üç beş köy kaldı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: Üç beş köy kaldı. Nubl Zehra dediğimiz Halep'in banliyösüne kadar varmış, bir bütün halinde Afrin'de kontrolü sağlamış olacağız.