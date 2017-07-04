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Miray Daner'in göğüsleri tartışma konusu oldu

Vatanım Sensin dizisinde canlandırdığı 'Hilal' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Miray Daner'in paylaştığı fotoğraf olay oldu.

04.07.2017 - 14:50
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Vatanım Sensin'in 18 yaşındaki genç yıldızı Miray Daner, tatil sezonunu açtı.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFI OLAY OLDU

Yoğun geçen sezonun ardından tatile çıkan güzel oyuncunun sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafı tartışmalara neden oldu.

Miray Daner'in göğüsleri tartışma konusu oldu

SİLİKON YAPTIRDI İDDİASI

Miray Daner'in fan sayfaları ve diğer sosyal medya kullanıcıları genç oyuncunun küçük yaşına rağmen 'silikon' yaptırdığını iddia etti. Bazı takipçileri de fotoğrafın 'doğal' olduğu yorumunda bulundu.

FOTOĞRAFI YORUMA KAPADI

Miray Daner'in binlerce beğeni alan fotoğrafını yoruma kapatması dikkatlerden kaçmadı.

Miray Daner'in göğüsleri tartışma konusu oldu

Miray Daner'in göğüsleri tartışma konusu oldu

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