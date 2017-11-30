Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

ABD ile iş birliği yapan ve bugün jürili duruşmada itirafçı olarak ifade veren Reza Zarrab’ın ilk sözleri Türkiye’de FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerine de destek veren kesimler tarafından sevinçle karşılandı.

MİRGÜN CABAS’IN 17-15 UMUDU

Bu isimlerden biri de Mirgün Cabas oldu.

Daha önce Savcı Selim Kiraz’ın teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili tek kelime yazmayıp, teröristleri destekleyen tweet atan Cabas, bu akşam da Zarrab’ın ifadelerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili “timeline bey sizi en son 17/25’te aralık’ya böyle neşeli görmüştüm” dedi.