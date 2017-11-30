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Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

Amerika’nın sesi olan Reza Zarrab, malum kesim tarafından çılgınlar gibi alkışlanıyor.

Haber Merkezi | 30.11.2017 - 00:44..
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Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

ABD ile iş birliği yapan ve bugün jürili duruşmada itirafçı olarak ifade veren Reza Zarrab’ın ilk sözleri Türkiye’de FETÖ, PKK, DHKP-C gibi terör örgütlerine de destek veren kesimler tarafından sevinçle karşılandı.

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

MİRGÜN CABAS’IN 17-15 UMUDU

Bu isimlerden biri de Mirgün Cabas oldu.

Daha önce Savcı Selim Kiraz’ın teröristler tarafından şehit edilmesiyle ilgili tek kelime yazmayıp, teröristleri destekleyen tweet atan Cabas, bu akşam da Zarrab’ın ifadelerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili “timeline bey sizi en son 17/25’te aralık’ya böyle neşeli görmüştüm” dedi.

Mirgün Cabas gibiler itirafçı Reza’yı kahraman yaptı

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