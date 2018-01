Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

James Brown - I Feel Good

Bu şarkı bir nesilde “Abiyibuu” şeklinde söylendi ama gerçekte “I Feel Good”olarak söylenir

Adam F - Circles

Bu şarkıyı 90’ların sonu ve 2000’lerin ortalarında magazin programlarının girişlerinde duyuyorduk. Bizim mırıldanmamız ise “Tek, tek, tek” şeklindeydi. Orijinalinde ise “Check, check, check” olarak söylenir.

Michael Jackson - Smooth Criminal

Bir nesil bu şarkıyı “Eni vici vokke” diye söylerken, orijinalini duyunca anlam verememiştir. Orijinali “Annie, are you OK?”dir.

Sean Paul - Get Busy

“Shake dat ting miss, Cana, Cana” sözünü biz; “Şemsettin bin arabaya”, “It's all good, girl turn me on” sözünü de “İstanbul’dan geldim abi ya” olarak söyledik.

50 Cent - In Da Club

“Go Go Go Şadi, işşibörtte” diye söylenen sözlerin orijinali; “Go shorty, it’s your birthday” olarak söylenir.

Udit Narayan - Chori Chori Hum Gori Se

“Chori Chori Hum Gori Se” bölümünü “Coni coni amcamın oğli” şeklinde söyleyen bir nesil geldi geçti.

The Black Eyed Peas - Pump It

İlk çıktığında herkesin sevdiği bu şarkıda “Pump It, nabüyüün” diye söylediğimiz kısmın orijinali “Pump It, Louder”dır.

The Black Eyed Peas - My Humps

Şarkının isminden de anlaşılacağı üzere “My Humps, My Humps, My Humps” bizde “Maho Maho Maho” diye söylendi.