Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

James Brown - I Feel Good
Bu şarkı bir nesilde “Abiyibuu” şeklinde söylendi ama gerçekte “I Feel Good”olarak söylenir
Adam F - Circles
Bu şarkıyı 90’ların sonu ve 2000’lerin ortalarında magazin programlarının girişlerinde duyuyorduk. Bizim mırıldanmamız ise “Tek, tek, tek” şeklindeydi. Orijinalinde ise “Check, check, check” olarak söylenir.
Michael Jackson - Smooth Criminal
Bir nesil bu şarkıyı “Eni vici vokke” diye söylerken, orijinalini duyunca anlam verememiştir. Orijinali “Annie, are you OK?”dir.
Sean Paul - Get Busy
“Shake dat ting miss, Cana, Cana” sözünü biz; “Şemsettin bin arabaya”, “It's all good, girl turn me on” sözünü de “İstanbul’dan geldim abi ya” olarak söyledik.
50 Cent - In Da Club
“Go Go Go Şadi, işşibörtte” diye söylenen sözlerin orijinali; “Go shorty, it’s your birthday” olarak söylenir.
Udit Narayan - Chori Chori Hum Gori Se
“Chori Chori Hum Gori Se” bölümünü “Coni coni amcamın oğli” şeklinde söyleyen bir nesil geldi geçti.
The Black Eyed Peas - Pump It
İlk çıktığında herkesin sevdiği bu şarkıda “Pump It, nabüyüün” diye söylediğimiz kısmın orijinali “Pump It, Louder”dır.
The Black Eyed Peas - My Humps
Şarkının isminden de anlaşılacağı üzere “My Humps, My Humps, My Humps” bizde “Maho Maho Maho” diye söylendi.