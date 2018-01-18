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Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

Eski veya yeni birçok yabancı şarkıyı günlük hayatımızda uygun kelimeler kullanarak mırıldanırız. Peki bu şarkıların aslı nedir?

Özel Haber | 18.01.2018 - 12:51..
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James Brown - I Feel Good

Bu şarkı bir nesilde “Abiyibuu” şeklinde söylendi ama gerçekte “I Feel Good”olarak söylenir

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

Adam F - Circles

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

Bu şarkıyı 90’ların sonu ve 2000’lerin ortalarında magazin programlarının girişlerinde duyuyorduk. Bizim mırıldanmamız ise “Tek, tek, tek” şeklindeydi. Orijinalinde ise “Check, check, check” olarak söylenir.

Michael Jackson - Smooth Criminal

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

Bir nesil bu şarkıyı “Eni vici vokke” diye söylerken, orijinalini duyunca anlam verememiştir. Orijinali “Annie, are you OK?”dir.

Sean Paul - Get Busy

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

“Shake dat ting miss, Cana, Cana” sözünü biz; “Şemsettin bin arabaya”, “It's all good, girl turn me on” sözünü de “İstanbul’dan geldim abi ya” olarak söyledik.

50 Cent - In Da Club

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

“Go Go Go Şadi, işşibörtte” diye söylenen sözlerin orijinali; “Go shorty, it’s your birthday” olarak söylenir.

Udit Narayan - Chori Chori Hum Gori Se

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

“Chori Chori Hum Gori Se” bölümünü “Coni coni amcamın oğli” şeklinde söyleyen bir nesil geldi geçti.

The Black Eyed Peas - Pump It

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

İlk çıktığında herkesin sevdiği bu şarkıda “Pump It, nabüyüün” diye söylediğimiz kısmın orijinali “Pump It, Louder”dır.

The Black Eyed Peas - My Humps

Mırıldandığımız şarkıların asıl sözleri

Şarkının isminden de anlaşılacağı üzere “My Humps, My Humps, My Humps” bizde “Maho Maho Maho” diye söylendi.

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