Mırra nerede içilir

Adını; Arapça acı anlamına gelen 'mur'dan türeten mırra, çok acı ve koyu olduğu için küçük bardaklardan içilir.

NEREDE İÇİLİR

Mırra içmek isteyenlerin gideceği ilk adres Mardin'dir. Ancak; Şanlıurfa, Adana ve Arap kültürünün yaygın olduğu yörelerde de mırra içebilirsiniz.

Mardin'de mırra içebilmek için birçok mekan bulabilirsiniz. Özellikle Eski Mardin'de mırra için temiz ve uygun mekanlar sizleri bekliyor.

Şanlıurfa'da da içilen mırra, Arapların yaşadığı; Harran ve Ceylanpınar'da yaygın olarak içilir.

NASIL İÇİLİR

Geleneksel kulpsuz ve küçük bir fincanla servis edilen mırra, yarıyı geçmeyecek şekilde fincanlara doldurulur.

KOVMA ANLAMI

Şekersiz ve yavaş içilen mırra, yöre insanları için 'kovma' anlamına da gelir. Bunun sebebi; mırranın yemek üzerine ya da misafir kalkarken ikram edilmesindendir.

CENAZELERDE DAĞITILIR, TOK TUTAR

Cenaze evlerinde de dağıtılan mırra, kişiyi uzun süre tok tutar.