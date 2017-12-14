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Misafirle ilgilenmeme boşanma nedeni

Yargıtay, eve gelen konuklara ilgi göstermeyerek "eşi küçültücü duruma düşürmeyi" boşanma nedeni saydı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 08:58..
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Yozgat’ta yaşayan G.A. adlı kadın, ‘güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu, kendisini baba evine bırakıp bir daha arayıp sormadığı’ gerekçesiyle kocası S.A.’ya boşanma davası açtı.

S.A. ise karısı G.A.’nın, kendisine hakaret ettiğini ve eve gelen misafirlere ‘konukseverlik göstermeyerek kendisini küçük duruma düşürdüğünü’ savundu.

EŞİT ORANDA KUSUR

Hürriyet'ten Oya Armutçu'nun haberine göre, Sorgun 2. Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme kadını ve kocasını eşit oranda kusurlu buldu, kadının maddi ve manevi tazminat taleplerini de reddetti. G.A. kararı temyiz etti.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Kadının kocasının misafirlerine ‘konukseverlik’ yapmamasının da kusur olarak kabul edileceğine vurgu yapan Yargıtay, kocayı daha ağır kusurlu buldu ve tazminat yönünden kararı kısmen bozdu.

Kararda, “Boşanmaya neden olan olaylarda her iki taraf da kusurlu olmakla birlikte davalı kocanın daha fazla kusurlu olduğunun kabulü gerekir” denildi.

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