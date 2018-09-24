Mısır, 4000 yıllık anıt mezarı ilk kez ziyarete açıyor

Mısır, 6. Hanedanlığın ilk kralı olan Kral Titi döneminde Vezirlik dahil olmak üzere birçok görevde bulunan Mehu'ya ait anıt mezarı ziyarete açıyor.

Antik Mısır uzmanı Zaki Saad tarafından 1940 yılında keşfedilen anıt mezarın, iki odası olduğu ve mezar içerisindeki yazıtların, Antik Mısır'a özgü avlanma ve akrobatik dans benzeri ritüelleri tasvir ettiği belirtildi.

İLK DEFA ZİYARETÇİLERLE BULUŞACAK

Anıt mezar hakkında açıklamalarda bulunan Antik Mısır bilimcisi Zahi Hawass, "4200 yıllık bir mezar ilk defa ziyaretçiler ile buluşuyor. Anıt Mezar, Mehu isimli oldukça önemli bir şahsa ait. Vezir Mehu, 6. Hanedanın ilk kralı olan Kral Titi'nin sarayının idaresinden sorumluydu ve baş yargıç olarak hizmet vermekteydi" açıklamasında bulundu.







