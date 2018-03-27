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Mısır: Afrin'deki operasyon Ermeni soykırımını andırıyor

Mısır parlamentosunun Arap dünyasından sorumlu komitesi, Türkiye’nin Afrin'de terör örgütüne yaptığı operasyonuyla ilgili skandal bir açıklamaya imza attı.

Haber Merkezi | 27.03.2018 - 15:49..
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Mısır: Afrin'deki operasyon Ermeni soykırımını andırıyor

Sisi'nin komitesi, açıklamasında Suriye ve Irak'taki Kürtlere yönelik ‘ırkçı temizlik' uluslararası hukukun ciddi bir ihlali ve iki ülkenin bağımsızlığına karşı saldırganlık olduğu belirtildi.

"ERMENİ HALKININ MARUZ KALDIĞI KATLİAMI HATIRLATIYOR"

Açıklamada, "Bu yeni kitlesel imha bizlere, Birinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de Ermeni halkının maruz kaldığı katliamı hatırlatıyor" denildi.

Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin halen susması ve Türkiye'nin Suriye ve Irak topraklarından çıkmasına yol açacak herhangi bir karar almaktan uzak durmasının üzücü olduğu ifade edildi.

Mısır: Afrin'deki operasyon Ermeni soykırımını andırıyor

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