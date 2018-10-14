Mısır alım fiyatları yüzde 25 arttı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün yarından itibaren mısır alımlarına başlayacağını belirtti.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mısır fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi için;

YARINDAN İTİBAREN MISIR ALIMI BAŞLAYACAK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüz, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere “Mısır Alımlarına” başlayacaktır:

2017 yılında ton başına 760 TL olarak açıklanan mısır alım fiyatı;

“2018 yılında %25 artışla ton başına 950 TL olarak belirlenmiştir.

PARA 10 GÜN İÇİNDE YATIRILACAK

Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabileceklerdir. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üreticimizin hesaplarına aktarılacaktır.

TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı mısır alımlarının ülkemize ve mısır üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."