taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.872
Euro
6.78955
Altın
1217.05
Borsa
96657.42
Gram Altın
229.851

Mısır alım fiyatları yüzde 25 arttı

Bakan Pakdemirli, 2018 yılı mısır alım fiyatının 2017'ye göre yüzde 25 artırılarak ton başına 950 TL'ye yükseltildiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 14.10.2018 - 12:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nün yarından itibaren mısır alımlarına başlayacağını belirtti.

Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Mısır fiyatlarında son günlerde yaşanan fiyatlardaki dalgalanma nedeniyle çiftçilerimizin olumsuz etkilenmemesi için;

YARINDAN İTİBAREN MISIR ALIMI BAŞLAYACAK

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğümüz, 15 Ekim 2018 Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere “Mısır Alımlarına” başlayacaktır:
2017 yılında ton başına 760 TL olarak açıklanan mısır alım fiyatı;
“2018 yılında %25 artışla ton başına 950 TL olarak belirlenmiştir.

PARA 10 GÜN İÇİNDE YATIRILACAK

Üreticilerimiz, Çifti Kayıt Sisteminde kayıtlı olan tüm ürününü Toprak Mahsulleri Ofisi’ne satabileceklerdir. Ürün bedelleri 10 gün içerisinde üreticimizin hesaplarına aktarılacaktır.

TMO tarafından yapılacak olan 2018 yılı mısır alımlarının ülkemize ve mısır üreticilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

İran yerli Lamborghini Murcielago üretti

287
Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

Gaziantep'te ABD askerleriyle ortak çalışma

184
Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

Merve Boluğur Bebek'te ev bakarken görüntülendi

113
Arda Türkiye'den özür dileyecek

Arda Türkiye'den özür dileyecek

170
3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

3 yiyen Almanlar Cüneyt Çakır'ı sorumlu tutuyor

65
İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

İzmir'de göçmenleri taşıyan kamyon devrildi

89
Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

Fatih Terim'in TL yorumu: Hakkınızı yedirtmem

199
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM