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Mısır Çarşısı'nda tarihi tahribat

Mısır Çarşısı ve çevresinde gerçekleştirilen restorasyon, çevre düzenlemeleri faaliyetleri sırasında kültürel miras adeta yok ediliyor. Çarşının arka duvarları elektrik panolarıyla kaplandı.

Haber Merkezi | 22.10.2018 - 11:26..
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Özellikle Osmanlı döneminden kalan tarihi yapılar, günümüzde restorasyon yapılırken bile türlü prosedürlerden geçiriliyor. Öyle ki bazı yapılara çivi dahi çakılamıyor, özünden koparılamıyor.

Mısır Çarşısı'nda tarihi tahribat

Hürriyet'ten Fırak Alkıç'ın haberine göre Mısır Çarşısı'nda gerçekleştirilen restorasyonda büyük bir ihmal ortaya çıktı. Eminönü'ndeki tarihi Mısır Çarşısı'nda yapılan restorasyon çalışmasında elektrik trafoları, tarihi duvarın önüne konuldu.

DUVARLAR PANOLARLA KAPLANDI

Osmanlı ticareti ve baharat yolunun kalbi olan Mısır Çarşısı, 350 yılı aşkın süredir ayakta dururken, son yapılan restorasyon ve çevre düzenlemeleriyle fiziki olarak halen varlığını sürdürse de manevi değerinden uzaklaşıyor.

Mısır Çarşısı'nda tarihi tahribat

2011 yılında İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile restore edilmeye başlandı. Çalışmalar kapsamında çarşının elektrik trafosu yeraltına yerleştirildi.

Dükkanlarda bulunan elektrik panoları ise bir araya toplanarak dışarı taşındı. Çalışmalar sonrası panolar, çarşının Yeni Cami tarafındaki çiçek ve evcil hayvan satışı yapılan Çiçek Pazarı tarafına konuldu. Duvar ile arasında 5 santimetre bulunan dev panolar tarihi yapının bir kısmını kapattı.

Mısır Çarşısı'nda tarihi tahribat

RESTORASYON SİTEMİ

Çarşıda dükkanı olan bir esnaf, "Çarşının tarihi duvarlarına çivi çakmamız bile yasaktı. Ancak şimdi aynı yere dev elektrik panoları kurdular. Bu alan kapandı. Panolar olduğu için insanlar bu kısma gelmek istemiyor. Ayrıca tarihi duvar da kapandı" diyerek yapılan bu durumdan şikayetini dile getirdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan bir yetkili panoların en uygun yere yerleştirildiğini savunarak “Çarşının elektrik trafosunu yerin altına koyduk. Panoları da görüntü kirliliği olmasın diye aynı yerde topladık. Çarşının en köşe tarafına koyduk” dedi. Esnaf ve vatandaşlar konuya ilişkin şikayette bulundu.

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