Mısır dışındaki muhaliflerden sivil itaatsizlik çağrısı

Mısır dışındaki muhaliflerin kurduğu konseyin İstanbul'da düzenlediği basın toplantısına Mısır parlamentosundan eski milletvekilleri ve siyasetçiler katıldı. Kapanış bildirisinde, "Mısır halkı, askeri darbeye karşı barışçıl halk direnişinin her türlüsünü harekete geçirmek için cadde ve meydanlarda direnen gruplara katılmaya" çağrıldı.

"SİYASİ ÇÖZÜM DİKTATÖRLÜĞÜ GÜZEL GÖSTERİR"

Konsey Başkanı Meha Azzam, Mısır'daki askeri rejimle siyasi çözüme varmanın onun diktatörlüğünü güzel göstermek olduğunu, bu nedenle rejimin uygulamalarına karşı tek çarenin devrim olduğunu vurguladı.

Azzam, "Sivil itaatsizlik, devrimin bir çeşididir ve 25 Ocak devriminin de etkin unsurlarından biridir. Ordunun yönetim üzerindeki hakimiyeti karşısında faydalı olabilecek tek çözümdür." dedi.

Muhalif "Vicdan Cephesi" kurucusu Amr Abdulhadi ise muhaliflerin çok güçlü olmamakla birlikte insanlarda darbenin zararları konusunda bir bilinç oluşturmayı başardığını söyledi.

Abdulhadi, "Rejim farkında olmadan sivil itaatsizliğe teşvik ediyor. Mısır'da bazı köylerde halk elektrik faturalarını ödemeyerek bir nevi sivil itaatsizlik yapıyor. Bu sebeple biz de bu yönde insanları teşvik ediyoruz." diye konuştu.