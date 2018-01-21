Mısır Dışişleri Bakanlığından Türkiye'ye Afrin kınaması

Darbeci Sisi'nin Cumhurbaşkanlığını yaptığı Mısır, Afrin'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu'na kınama bildirisi yayınladı. Dışişleri Bakanlığı düzeyinde yayınlanan kınamada Suriye'nin egemenlik haklarının ihlal edildiği açıklandı.

"SURİYE ZAYIFLATILMAK İSTENİYOR"

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Türk birliklerinin operasyonlar gerçekleştirdiği Afrin'deki harekat için "Suriye'yi zayıflatma ve egemenlik haklarına ihlal" olarak değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'deki tek çözümün terörle mücadelenin olduğunu belirten Bakanlık açıklaması, askeri çözümlerin bir işe yaramayacağını, kalıcı ve objektif çözümlerin uygulanması gerektiğini belirterek Türkiye'yi kınadıklarını açıkladı.