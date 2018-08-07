Mısır Fransa ve İngiltere’den ortak tatbikat

Mısır ordusu, İngiltere ve Fransa ile birlikte Akdeniz ve Kızıldeniz’de mayın temizleme çalışmaları yürütmek için ortak bir deniz tatbikatı yürüttüklerini kamuoyuna açıkladı.

TATBİKAT ORTAK YÖNETİLDİ

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, uluslararası deniz trafik güvenliğine engel olması sebebiyle Yemen limanları ve Kızıldeniz’e yerleştirilen demiz mayınlarına karşı yürütülen ortak tatbikatın büyük yetenek isteyen karmaşık bir eğitim gerektirdiği belirtilerek, tatbikatın önemine değindi.

TERÖRE KARŞI DURUŞ GÖSTERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Akdeniz’de Mısır ve Fransız gemileriyle yapılan tatbikatta terörle mücadelede deniz güvenliğini tehdit eden durumlara karşı gerçek mühimmatın kullanıldığı, şüpheli gemilere karşı yapılacak arama ve ele geçirme senaryolarının da bulunduğu belirtildi. Eğitimde, gece ve gündüz gemi seyirleri hakkında bilgi uygulamasının da bulunduğu kaydedildi.

Dost ülkelerin derin askeri işbirliğiyle Akdeniz’de deniz trafik güvenliğini tehdit eden durumlara karşı mücadelede kazanılacak yeteneklere de vurgu yapıldı.