taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.969
USD
5,3161
EURO
6,1659
ALTIN
207,57
PETR
74,8300

Mısır Fransa ve İngiltere’den ortak tatbikat

Mısır, Fransa ve İngiltere orduları Kızıldeniz'de ortak bir tatbikat gerçekleşti.

İHA | 07.08.2018 - 15:01..
  1. Haberler
  2. Dünya

Mısır ordusu, İngiltere ve Fransa ile birlikte Akdeniz ve Kızıldeniz’de  mayın temizleme çalışmaları yürütmek için ortak bir deniz tatbikatı yürüttüklerini kamuoyuna açıkladı.

TATBİKAT ORTAK YÖNETİLDİ

Mısır ordusu tarafından yapılan açıklamada, uluslararası deniz trafik güvenliğine engel olması sebebiyle Yemen limanları ve Kızıldeniz’e yerleştirilen demiz mayınlarına karşı yürütülen ortak tatbikatın büyük yetenek isteyen karmaşık bir eğitim gerektirdiği belirtilerek, tatbikatın önemine değindi.

Mısır Fransa ve İngiltere’den ortak tatbikat

TERÖRE KARŞI DURUŞ GÖSTERDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Akdeniz’de Mısır ve Fransız gemileriyle yapılan tatbikatta terörle mücadelede deniz güvenliğini tehdit eden durumlara karşı gerçek mühimmatın kullanıldığı, şüpheli gemilere karşı yapılacak arama ve ele geçirme senaryolarının da bulunduğu belirtildi. Eğitimde, gece ve gündüz gemi seyirleri hakkında bilgi uygulamasının da bulunduğu kaydedildi.

Dost ülkelerin derin askeri işbirliğiyle Akdeniz’de deniz trafik güvenliğini tehdit eden durumlara karşı mücadelede kazanılacak yeteneklere de vurgu yapıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

Haydar Baş'ın mal varlığına tedbir konuldu

380
Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

Tunceli'de 6 PKK'lının öldürüldüğü operasyonun detayları

206
Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

Nedim Şener'den patronlara dolar çağrısı

255
ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

ABD ile Türkiye arasında ön mutabakat

390
Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

Gomis ile yönetim arasında geçen ilginç diyalog

117
Burak Özçivit: Tükendim

Burak Özçivit: Tükendim

192
ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

ABD’nin İran’a ilk yaptırım paketi devreye girdi

97
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM