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Mısır için Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü

Mısır'da camiye yapılan terör saldırısının ardından Fransa'nın başkenti Paris'teki Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü.

25.11.2017 - 03:15
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Fransa'nın başkenti Paris'in simgesi Eyfel Kulesi'nın ışıkları, Mısır'ın Kuzey Sina eyaletine bağlı Ariş kentinde Ravda Camisi'nin hedef alındığı terör saldırısında hayatını kaybedenler anısına söndürüldü.

Mısır için Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü

"MISIR'I BİR KEZ DAHA TERÖR VURDU"

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun talimatıyla ışıkları gece yarısı söndürülen kule karanlığa büründü.

Hidalgo, kendisine ait sosyal medya hesabından saldırıya ilişkin, "Terör bir kez daha Mısır'ı vurdu. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığımı ve yaralılara desteğimi iletiyorum." mesajını paylaştı.

Mısır için Eyfel Kulesi'nin ışıkları söndürüldü

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