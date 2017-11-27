taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9387
EURO
4,6989
ALTIN
163,43
PETR
63,7600

Mısır için Türk bayrakları yarıya çekildi

Mısır'da 305 kişinin hayatını kaybettiği kanlı terör saldırısından sonra Türkiye'de milli yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.

AA | 27.11.2017 - 09:36..
  1. Haberler
  2. Gündem
Mısır için Türk bayrakları yarıya çekildi

Terör örgütü DEAŞ'ın Mısır'da düzenlediği kanlı saldırıdan sonra Türkiye'de de bir günlük yas ilan edilmişti.

MISIR'IN ACISINI PAYLAŞIYORUZ

Milli yas nedeniyle yurt genelinde ve dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya çekildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Atatürk Anıt'ındaki bayraklar da yarıya indirildi.

AA
Mısır için Türk bayrakları yarıya çekildi

305 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Mısır'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 305 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

ANKARA

Alınan karar çerçevesinde Ankara'da da bayraklar yarıya indirildi.

AA
Mısır için Türk bayrakları yarıya çekildi

ÇANAKKALE

AA
Mısır için Türk bayrakları yarıya çekildi

İlginizi Çekebilir
İsmet Yılmaz TEOG sonrası yeni sistemi anlatıyor
Bakan Yılmaz, liseye geçişte yeni sistemle ilgili detayları anlatıyor.
Hande Fırat: YPG silahları kime karşı kullanacak
ABD'nin YPG konusunda verdiği sözü değerlendiren Fırat, DEAŞ'ın bittiğini verilen silahların artık kime döneceğini sorguladı.
CHP'nin anketinde çözüm CHP çıktı
Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla yapılan bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, sorunların çözümü için tek adres CHP.
Naim Süleymanoğlu'nun kızı için büyükelçilik harekete geçti
Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren Naim Süleymanoğlu'nun Japon kızı ile ilgili Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği araştırma başlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

İlber Ortaylı kokan insanlardan şikayetçi

108
Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

Canlı bomba olması istendiğini söyleyen öğrenci gözaltına alındı

28
Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

Yunan medyası Mustafa Akıncı'nın sözlerini alkışlıyor

187
Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

Demet Akalın'dan Nursel Ergin yorumu: Yazıklar olsun

13
Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

Cem Özdemir, Alman siyasetinden siliniyor

54
81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

81 ilde uyuşturucu tacirlerine büyük vurgun

50
Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe 3 transfer yapmalı

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM