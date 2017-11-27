Mısır için Türk bayrakları yarıya çekildi

Terör örgütü DEAŞ'ın Mısır'da düzenlediği kanlı saldırıdan sonra Türkiye'de de bir günlük yas ilan edilmişti.
MISIR'IN ACISINI PAYLAŞIYORUZ
Milli yas nedeniyle yurt genelinde ve dış temsilciliklerinde bayraklar yarıya çekildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Atatürk Anıt'ındaki bayraklar da yarıya indirildi.
AA
305 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Mısır'da terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 305 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.
ANKARA
Alınan karar çerçevesinde Ankara'da da bayraklar yarıya indirildi.