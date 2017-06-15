Mısır, Kızıldeniz adalarını Suudi Arabistan'a verdi

Temsilciler Meclisi Başkanı Ali Abdelaal, mecliste gerekli çoğunluğun, Mart ayında mahkemece reddedilmesine rağmen, geçen yıl hükümetin imzaladığı anlaşmanın lehinde oy verdiğini açıkladı.

Abdelaal, "Meclis 8 Nisan 2016'da Suudi Arabistan ile imzalanan deniz sınırlama anlaşması için nihai onayı verdi." dedi.

Anlaşmanın bundan sonra, formalite olarak Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi tarafından onaylanması gerekiyor.

MISIRLILAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sisi yönetimi, Kızıl Deniz'deki Tiran ve Sanafir adalarının kontrolünü, Mısır'a milyarlarca dolar yardım sağlayan Suudi Arabistan'a bırakan anlaşmayı geçen yıl imzalamıştı. Bu karar pek çok Mısırlı tarafından sokak gösterileriyle protesto edildi.

Muhalefet grupları Sisi'yi, Suudi Arabistan'ın yardımının devamı uğruna, bu ülkeyi memnun etmek için adaları teslim etmekle suçluyor.

Protestocular, Mısır'ın iki ada üzerindeki egemenliğinin, Suudi Arabistan devetinin kurulmasından önce, 1906 yılında imzalanan bir anlaşmaya dayandığını söylüyorlar.

Milletvekili Haitham el Hariri, "Bugün, Mısır halkı için korkunç bir gün. Ulus, topraklarının bir kısmını kaybetti." dedi.