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Mısır medyası Kudüs Zirvesi'ni eleştirdi

İstanbul'da düzenlenen Kudüs Zirvesi'nin bir sonuç doğurmayacağını savunan El Ahbar Gazetesi, Filistin'in egemenlik hakkını da yok saydı.

Haber Merkezi | 14.12.2017 - 11:31..
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Mısır medyası Kudüs Zirvesi'ni eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı Kudüs kararından sonra; Türkiye'nin öncülüğünde 56 İslam ülkesi ortak bir açıklama yaparak, Filistin'in başkenti olarak Doğu Kudüs'ün tanınmasını istedi.

İSRAİL MEDYASI GİBİ...

Dünya basını tarafından yakından takip edilen Kudüs Zirvesi; Amerika'nın talimatları doğrultusunda hareket eden Mısır'da yayın yapan gazeteler tarafından eleştirildi.

"İstanbul zirvesi ses bombası" manşetiyle çıkan El Ahbar Gazetesi, zirvenin sonuç çıkarmayacağını savundu. Haberin detaylarında ise daha çarpıcı ifadelere yer verdi.

"ESRARENGİZ BİR ÜLKE"

Haberde, zirvede Filistin'in başkentinin Doğu Kudüs olarak kabul edilmesinin istediği belirtilirken, "Filistin" denilmedi.

Filistin yerine "esrarengiz bir ülke" ifadesinin kullanıldığı haberde, Filistin'in varlık ve egemenlik hakkı da yok sayıldı.

Mısır gazetesinde çıkan söz konusu haberin detaylarını, Habertürk TV Dış Haberler Editörü Süheyla Demir anlattı.

Mısır medyası Kudüs Zirvesi'ni eleştirdi- VİDEO

 

Mısır medyası Kudüs Zirvesi'ni eleştirdi

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