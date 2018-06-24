Mısır OHAL’i 3 ay uzattı

Mısır, 45 kişinin ölümüne sebep olan 2 kilise bombalı saldırısının ardından, 2017’de olağanüstü hal ilan etmişti. Mısır parlamentosu bugün 14 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde 3 ay boyunca olağanüstü halin uzatılmasını onayladı.
DEAŞ'LA MÜCADELE
Mısır, Sinai bölgesinde birkaç yıldır yüzlerce asker, polis ve sivili öldüren DEAŞ saldırılasıyla mücadele ediyor. Mısır’ın İskenderiye ve Tanta kentlerinde 9 Nisan 2017’de terör örgütü DEAŞ tarafından 2 kiliseye saldırı düzenlenmiş 45 kişi hayatını kaybetmiş,125 kişi de yaralanmıştı.
Saldırıların ardından Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu. Mısır’da olağanüstü hal son olarak Nisan ayında uzatılmıştı.