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Mısır ordusu Gazze sınırındaki 2 tüneli yıktı

Mısır ordusunun, Kuzey Sina ilinin Gazze sınırındaki 2 tüneli yıktığı bildirildi.

21.05.2017 - 02:25
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Mısır Ordu Sözcüsü Albay Tamir er-Rifai, yaptığı yazılı açıklamada, ikinci orduya bağlı birliklerin, Kuzey Sina sınırında insan ve mal kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 2 tüneli yıktığını, tünellerin içinde 20 yakıt bidonu ile patlayıcı madde yapımında kullanılan 10 çuval kaynak telinin ele geçirildiğini belirtti.

Bununla birlikte, resmi rakamlara göre Gazze sınırında geçen ocak ayından bu yana yıkılan tünellerin sayısı 27'ye ulaşmış oldu.

Mısır'da, 3 Temmuz 2013'teki darbe ile iktidara gelen askeri yönetim, Filistinlilerin adeta "can damarı" olarak gördüğü tünellerin büyük kısmını yıkmıştı.

Kahire yönetimi daha sonra Gazze sınırına büyük borular döşeyerek tünellere deniz suyu pompalamıştı.

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